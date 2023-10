Il bilancio delle prime 8 giornate di Olivier Giroud

Altra sosta per il campionato di Serie A. Quale occasione migliore per analizzare le statistiche delle prime 8 giornate? Ecco i numeri di Olivier Giroud, bomber e... portiere. A 37 Giroud ha giocato dall'inizio in 6 occasioni su 8, e la gestione che Pioli sta facendo del suo bomber è evidente: 64 i minuti giocati in media. I gol segnati sono 4, uno ogni 111 minuti, cui si aggiungono 3 assist. Inoltre, l'apporto di Giroud in porta neglo ultimi minuti contro il Genoa è stato decisivo. Possiamo contarlo come clean sheet?