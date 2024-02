Il bilancio di Loftus-Cheek: "Mi sono sentito a casa sin da subito, sono stati 6 mesi positivi"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Contro il Cagliari ti sei chiamato due volte la palla prima di tirare. Già sapevi quello che volevi fare? Ti piace tirare da fuori area? “Nella mia testa avevo già deciso di tirare in occasione del gol di Cagliari. Quando stavo avanzando sul campo ho chiamato il passaggio sperando che Chris se ne accorgesse così da stoppare e tirare perché avevo lo spazio per farlo. Mi piace tirare da fuori area. Ho avuto un infortunio che non mi ha permesso di tirare da fuori area per un po’ perché mi dava parecchio dolore alla caviglia, ma per fortuna nell’ultimo anno è svanito”.

La partita di Cagliari è stata quella che ti ha definitivamente fatto sentire a casa? “A dire il vero già dalle prime partite mi sono sentito a casa. Staff, giocatori, tifosi e stadio. Sono stati 6 mesi positivi in Serie A”.