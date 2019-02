Il bivio Champions. Milan, test di maturità a San Siro

La differenza tra l’anno buono per la Champions e tutti gli altri sta proprio qui: riuscire a vincere con le squadre piccole. Già nel girone d’andata il Milan è caduto nella trappola dell’Empoli pareggiando 1-1 al Castellani, ma non è stato un episodio sporadico. Perché i rossoneri hanno perso punti con tutte le squadre in zona retrocessione come il Frosinone, il Cagliari e il Bologna. Stasera a San Siro, nell’anticipo della 25esima giornata di campionato, arriva un’Empoli in salute dopo il 3-0 contro il Sassuolo e voglioso di tornare in Toscana con punti in tasca. Ecco perché Gennaro Gattuso non si fida della squadra di Iachini, e per questo metterà in campo la miglior formazione possibile, considerando la squalifica di Suso e gli infortuni di Reina, Zapata e Caldara ancora da gestire. “Da parte mia c'è grande preoccupazione, l'Empoli ha cambiato modulo tattico, abbina qualità tecniche ad una fase difensiva molto interessanti, partite facili in questo campionato non esistono, la crescita deve venire da questo tipo di partite. Spero che la gara non venga sottovalutata, sarà una partita molto molto difficile per noi", ha confessato l’allenatore rossonero in conferenza stampa. Il Milan spesso a steccato le partite contro le piccole, sprecando l’occasione del salto di qualità: “Nell'anno e mezzo della mia gestione al Milan non siamo mai riusciti a dare continuità quando serviva. Dobbiamo farlo adesso che siamo a un bivio. E dovrò cambiare qualcosa negli interpreti perché abbiamo tre partite in otto giorni. Speriamo di fare meno danni possibili". Ci sarà una chance per Castillejo, che dovrebbe sostituire Suso, ed è possibile rivedere in campo anche Conti dopo diverse panchine consecutive. Giocheranno ancora Piatek e Paquetà, oltre alla solita formazione che ha ottenuto buoni risultati nelle recenti partite. Il Milan deve pensare all’Empoli ma non può dimenticare che martedì prossimo ci sarà una sfida delicata in casa della Lazio, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, un trofeo a cui i rossoneri possono ambire vista l’eliminazione di tutte le big.