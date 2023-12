Il Bologna fa chiarezza sulla clausola di Zirkzee: è valida solo per il Bayern Monaco

Il Bologna fa chiarezza in merito alla clausola risolutoria presente nel contratto di Joshua Zirkzee. Nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio s'è così espresso sul tema:

Quante telefonate avete già ricevuto per Zirkzee?

"Nessuna. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico".

E quella clausola?

"Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero...".

A gennaio i top player non si muoveranno, giusto?

"Giusto".

Acquistato nell'estate 2022 per 8.5 milioni di euro, Zirkzee è stato prelevato dal Bayern Monaco con un accordo che prevede l'incasso da parte del club campione di Germania del 50% sulla futura rivendita. Dopo aver realizzato due soli gol nella scorsa Serie A alle spalle di Marko Arnautovic, Zirkzee in questa stagione è letteralmente esploso. Ha numeri importantissimi: otto gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia.

Classe 2001, per il Bologna ha già una valutazione sui 50 milioni di euro. E il Bayern, stando agli accordi stipulati, è l'unico club che può acquistarlo per una cifra più bassa e già fissata.