Il Bologna non si ferma più: rimonta all'Olimpico sulla Lazio. Zirkzee decisivo

Il Bologna continua a stupire. La squadra di Thiago Motta, trascinato dal solito Joshua Zirkzee, ha vinto in rimonta 2-1 contro la Lazio all'Olimpico nel lunch match domenicale della venticinquesima giornata di Serie A. Un big match vero e proprio che metteva in palio punti importanti per la zona europea e nello specifico per il posto Champions League.

Nonostante un primo tempo in cui la Lazio ha giocato meglio ed è passata in vantaggio con il gol di Isaksen, la prima frazione di gioco è terminata sul risultato di 1-1 dopo l'errore di Provedel che di fatto ha regalato il gol a Ez Azzouli. Nella ripresa il Bologna è salito in cattedra e si è costruito il gol con Zirkzee al termine di una bellissima azione.