Il Bologna non va oltre lo 0-0 a Lecce. Pobega salva un gol fatto dei salentini

Finisce 0-0 la partita tra Lecce e Bologna.

Meglio il Lecce nei primi 45' - La sfida del Via del Mare parte fortissimo, con il Lecce che ha la prima palla gol quando ancora deve completarsi il minuto numero uno sul cronometro: provvidenziale il salvataggio di Pobega sul tiro a botta sicura di Morente. Quindi la partita osserva qualche istante di interruzione per via di problemi tecnici nel collegamento con la sala VAR, ma riprende. E se il Bologna risponde con un Castro vivace ma impreciso, il Lecce va ancora vicino alla rete a metà del primo tempo: Pierotti è fermato da Skorupski in uscita, ma il portiere ospite si supera poi sulla ribattuta tenata da Helgason. Il Bologna inizia lentamente a venir fuori, ma senza troppa precisione o pericoli creati dalle parti di Falcone. Al termine del primo tempo risultato di 0-0.

Secondo tempo meno emozionante - Tutti i presenti e coloro che stanno assistendo alla partita si aspettano un Bologna famelico e ben diverso da quello visto nella prima frazione. Sia da una parte che dall'altra, però, troppo a lungo, manca la pulizia tecnica nelle giocate necessaria per sviluppare pericoli degni di essere chiamati tali. Qualche conclusione fuori misura rispetto allo specchio nella consueta girandola dei cambi. All'87' il neo entrato Dallinga corregge di testa in rete la spizzata di Castro, ma lo fa partendo in posizione di fuorigioco ravvisata dal guardalinee e confermata dal VAR. Nonostante 6 minuti di recupero, non succede altro. E la sfida del Via del Mare finisce 0-0.