Il Bologna pareggia 2-2 a San Siro, Gazzetta dello Sport: "Il Milan spreca, Orsolini no"

"Il Milan spreca, Orsolini no". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Pareggio casalingo per il Milan che, nell'anticipo del sabato sera, non è andato oltre il 2-2 contro il Bologna. Rammarico per i rossoneri che hanno fallito due calci di rigore con Giroud e Theo Hernandez. Nel recupero tanto amaro in bocca per la rete, sempre su penalty, realizzata dal Orsolini nel recupero che è valso il definitivo pari.

Questo il tabellino di Milan-Bologna di Serie A:

MILAN-BOLOGNA 2-2

Marcatori: 29’ Zirkzee, 45’ 83’ Loftus-Cheek, 90’+2 Orsolini (r).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 59’ Florenzi), Kjær, Gabbia, Hernández; Adli (al 59’ Musah), Reijnders; Pulisic (dal 87’ Terracciano), Loftus-Cheek, Leão (dal 87’ Okafor); Giroud (dal 60’ Jovic). A disp.: Mirante, Sportiello, Jiménez, Pellegrino, Simić, Terracciano, Zeroli, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (dal 82’ Lucumì), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer (dal 66’ Moro); Fabbian (dal 81’ Orsolini), Zirkzee, Urbański (dal 67’ Saelemaekers). A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Corazza, Ilić, Lykogiannīs; Karlsson. All.: Motta.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 2’ Calafiori, 22’ Leao, 36’ Calabria, 39’ Ferguson, 44’ Adli, 45’+2 Loftus-Cheek, 60’ Urbanski, 90’ Terracciano.

Espulsi: 41’ Thiago Motta, 44’ Colinet.

Recupero: 3' 1T, 5’ 2T.