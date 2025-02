Il Bologna pareggia, il VAR convalida nonostante il mani di Fabbian

Ad inizio ripresa pareggia il Bologna con Castro dopo un rimpallo in area di rigore. Assist di braccio di Fabbian, che non annulla in modo oggettivo la rete in quanto il tocco di mano non è stato del giocatore che poi ha segnato la rete.

Il VAR ha valutato l'assist di polso del centrocampista del Bologna come movimento congruo e ha quindi convalidato la rete. Che rimane una rete segnata dopo un assist, seppur involontario, di mano. 1-1 al Dall'Ara.