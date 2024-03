Il Bologna perde Zirkzee per un mese

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Cattive notizie per Joshua Zirkzee: l'attaccante rossoblù dovrà fermarsi per 3-4 settimane, che probabilmente saranno quelle decisive per le ambizioni europee del Bologna. L'olandese era stato sostituito per un problema alla coscia sinistra contro l'Inter e a dieci minuti dal termine e gli esami, fa sapere la società, hanno "evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane". (ANSA).