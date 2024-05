Il Bologna presenta la nuova maglia: anche Zirkzee fra i testimonial

Per il Bologna, conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, è già tempo di pensare al futuro e quindi alla prossima stagione. Love Act - Atto d'Amore, così viene presentata la nuova prima maglia della squadra allenata da Thiago Motta. Soliti colori rosso e blù a strisce verticali, la divisa per il 2024/2025 sarà indossata dai calciatori per la prima volta nell'ultima sfida casalinga contro la Juventus. Come testimonial sono stati scelti 6 calciatori: si tratta di Calafiori, Beukema, Freuler, Orsolini, Ndoye e Zirkzee.

Joshua Zirkzee è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Non si sa ancora quale sarà il destino dell'olandese ma è probabile che possa lasciare la città emiliana quest'estate con l'Arsenal che spinge forte dalla Premier e il Milan molto interessato qua in Italia.