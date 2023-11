Il Borussia Dortmund batte 2-0 il Newcastle. La situazione del Gruppo F in attesa di Milan-PSG

vedi letture

Si conclude con la vittoria del Borussia Dortmund sul Newcastle per 2-0 il match delle 18:30 valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League per quanto riguarda il Gruppo F dov'è inserito anche il Milan atteso fra pochi minuti dalla sfida contro il PSG a San Siro. Decisive per le sorti del match le reti di Fullkrug al 26' e Brandt al 79' che, di fatto, obbligano il club rossonero alla vittoria contro la formazione di Luis Enrique. Di seguito il quadro completo della giornata e la classifica aggiornata in attesa del match serale:

QUARTA GIORNATA

Borussia Dortmund-Newcastle 2-0

Marcatori: 26' Fullkrug, 79' Brandt

Ore 21:00

Milan-PSG - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

CLASSIFICA: Borussia Dortmund* 7, PSG 6, Newcastle* 4, Milan 2

* una gara in più