Il Brasile attenderà fino al 25 maggio per il sì di Ancelotti

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 APR - "Prima di far partire il oiano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l'annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio". Lo ha detto, a margine dell'assemblea generale della federcalcio brasiliana (Cbf), il presidente della federazione stessa, Ednaldo Rodrigues. Il dirigente non ha fatto nomi, ma si sa che il suo 'piano A', è Carlo Ancelotti, il quale a inizio mese ha rivelato l'offerta che gli è stata fatta dalla Cbf e di esserne rimasto lusingato. Ha poi però fatto presente che ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e che, da parte sua, intende rispettarlo.

Ma in realtà si potrebbe arrivare a un esonero a fine stagione, o a una rescissione consensuale, se il Real non vincesse trofei in questo 2023. Per questo la Cbf spera, e attende il 25 maggio quando renderà nota la lista dei convocati per gli impegni di giugno della Seleçao. Prima di quella data il Real Madrid avrà disputato la finale della Coppa del Re di Spagna, il 6 maggio contro l'Osasuna, e le due semifinali di Champions League con il Manchester City (9 e 17 maggio) e quindi la situazione di Ancelotti sarà probabilmente più chiara. Nel caso la trattativa con l'ex tecnico di Milan, Chelsea e Bayern non andasse in porto, verrebbe scelto, ed è questo il piano B di Rodrigues, uno tra Fernando Diniz, che ha appena vinto il campionato carioca con il Fluminense e ha degli estimatori in federazione, e i due portoghesi Abel Ferreira (Plameiras) e Jorge Jesùs (Fenerbahce). (ANSA).