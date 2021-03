Il Brianteo apre le porte alla UWCL: Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Monza

Il Brianteo (ora ribattezzato U-Power Stadium) di Monza apre le porte alla Champions League. La UEFA infatti ha deciso di far disputare sul terreno di gioco brianzolo la sfida di ritorno degli ottavi di finale fra Atletico Madrid e Chelsea in programma mercoledì 10 alle 13:30. Una decisione dovuta alle restrizioni decise dalla Spagna in merito ai voli provenienti dal Regno Unito. Dopo aver ospitato le gare del Milan femminile quindi al Brianteo tornerà di scena il calcio femminile, con la sfida fra due delle squadre più forti d’Europa che avrà fra le protagoniste anche due calciatrici italiane come le ex fiorentine Alia Guagni e Tatiana Bonetti.