Il Burj Khalifa di Dubai si veste di rossonero per l'EuroDerby

In occasione di Milan-Inter, il Club rossonero ha lanciato la campagna “A light that never fades”, che ha lo scopo di coinvolgere gli oltre 550 milioni di tifosi milanisti nel mondo invitandoli a illuminare le proprie case, le città e gli spazi digitali con una luce rossa – simbolo di una fede che non muore mai – andando, così, a creare un abbraccio virtuale che avvolge tutto il globo.

Un abbraccio che ha come protagonista d’eccezione il Burj Khalifa – uno dei simboli di Dubai e il più alto grattacielo al mondo – che si è illuminato di rossonero ieri sera, rafforzando ancora di più il coinvolgimento della campagna su scala internazionale.