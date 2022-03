Il Cagliari si dissocia dagli insulti razzisti di ieri sera: "Keep Racism Out"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri due calciatori rossoneri, Mike Maignan e Fikayo Tomori, sono stati bersagliati da insulti di stampo razziali da alcuni elementi presenti nella curva del Cagliari. È giusto sottolineare come l'episodio disdicevole sia opera di alcuni singoli e non di una tifoseria intera: la società sarda infatti ha preso le distanze da quanto successo ieri, come dimostra questo post pubblicato sui canali social del club allenato da Walter Mazzarri: "Oggi e sempre, keep racism out (teniamo fuori il razzismo, ndr)".