Il Cagliari strappa un pareggio al suo ritorno in A: 0-0 a Torino

Non si fanno male Torino e Cagliari nella prima giornata di campionato che segnava il ritorno in Serie A dei sardi dopo un anno di assenza. 0-0 il risultato finale dello Stadio Olimpico Grande Torino. I granata, sabato prossimo alle 20.45, saranno avversari del Milan per il match valevole per la seconda giornata di campionato.