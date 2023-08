Il calcio in evoluzione, Pioli è d'accordo: "Anche noi potremmo proporre qualcosa di nuovo"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Bologna-Milan, ha parlato così di quanto il calcio sia in costante evoluzione, ogni anno: "Ieri ho visto le prime partite: il calcio è sempre in evoluzione e ci aspettiamo sempre cose nuove. Gli allenatori italiani son sempre pronti a variare tanto. Anche noi potremmo proporre qualcosa di diverso. Favorita? Le prime quattro posizioni sono sempre state combattute da 5/6 squadre e non credo cambierà tanto quest'anno"