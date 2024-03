Il calendario di Milan e Roma tra le due sfide dei quarti: trasferte per entrambe

Ai quarti di finale di Europa League, il Milan se la vedrà contro la Roma. Prima della sfida di andata, in programma a San Siro l'11 aprile, i giallorossi avranno in campionato il derby contro la Lazio, mentre i rossoneri affronteranno in casa il Lecce. Tra le due gare europee sono in programma Sassuolo-Milan e Udinese-Roma. Dopo il ritorno (18 aprile), il Diavolo è atteso dal derby contro l'Inter, i giallorossi invece dalla sfida contro il Bologna all'Olimpico.

Questo il calendario:

Roma-Lazio e Milan-Lecce (campionato)

Milan-Roma (andata quarti Europa League)

Sassuolo-Milan e Udinese-Roma (campionato)

Roma-Milan (ritorno quarti Europa League)

Milan-Inter e Roma-Bologna