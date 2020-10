Il caos Reggiana fa ancora discutere: 29 i positivi al Covid-19

Da 16 a 27, da 27 a 29: un bollettino di guerra, più che un bollettino medico, quello che riguarda la Reggiana.

Come purtroppo noto, 29 sta per il numero dei positivi al Covid-19 in casa granata, con la squadra che di fatto ha rinunciato alla trasferta di Salerno, non reputando corretto far giocare la formazione Primavera in quella che deve esser la gara valida per la 6^ giornata del campionato di B. Questo tema torna ancora a far discutere, e La Gazzetta dello Sport apre così: "Reggiana: altri 2 casi. Positivi pure a Empoli, Venezia e Ascoli". Proseguendo poi: "Altri due casi di positività al Covid-19 nella Reggiana, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. Il numero dei contagiati è salito così a 29, di cui 22 atleti e 7 componenti dello staff tecnico. Nessuna decisione in merito alla trasferta di Salerno di sabato prossimo". Più duro Tuttosport: "Sabato non gioca. La resa Reggiana". "Gli emiliani hanno 29 positivi al Covid, non andranno a Salerno, sarà ko a tavolino", la chiosa del quotidiano".