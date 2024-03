Il capitano della Juventus Danilo parla del sorpasso del Milan

Danilo, capitano della Juventus, commenta così ai microfoni di DAZN il 2-2 contro l'Atalanta: "Lavoriamo molto durante tutta la settimana, proviamo le cose e ci mettiamo tanto impegno e sacrificio. Le cose non stanno andando bene e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, è un momento no ma questo ci fa crescere anche se non c'è tanto tempo, dalla prossima settimana c'è la possibilità di rovesciare le cose e vincere davanti alla nostra gente".

Dove si trovano le motivazioni?

"Nel lavoro, nel cercare l'obiettivo che è giocare la Champions il prossimo anno. Nel secondo gol non so dove sia passata la palla, forse sotto il mio piede. Capita ma dobbiamo migliorare e sacrificarci ancora di più perché mancano ancora tante partite"

Perché prendete gol così facilmente?

"Non si può parlare di episodi perché sta succedendo spesso, quindi è una roba di squadra, non parlo dei singoli ma di tutta la squadra. Noi in difesa siamo i primi responsabili perché dobbiamo tenere la porta inviolata, tutti quelli che giocano si mettono a disposizione: Milik, Chiesa, McKennie che è rientrato anche con la spalla messa male, ma dobbiamo migliorare tutti quanti".

Il controsorpasso del Milan può essere uno stimolo?

"Sicuramente la Champions è l'obiettivo individuato già dall'inizio, non è cambiato niente. Mancano tante partite e vogliamo spostare la fortuna dalla nostra parte".