Il carattere del Milan, seconda vittoria consecutiva in rimonta

Le partite disputate dal Milan contro Parma e Dudelange hanno un tratto in comune: lo svantaggio rossonero. Tanto nella sfida di Europa League quanto nel match odierno, infatti, la squadra rossonera si è trovata a rincorrere gli avversari, passata in svantaggio per proprie ingenuità. Tuttavia, nelle ultime due gare il carattere, il cuore e la voglia dei rossoneri sono stati determinanti nella reazione della squadra che, in entrambe le situazioni, ha ribaltato la situazione, conquistando due vittorie.