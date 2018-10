Il caro biglietti agita i tifosi della Juve: rischio assenza a San Siro col Milan

Il caro biglietti continua ad agitare le acque della tifoseria della Juventus, anche se in questo caso si tratta di un trasferta. È Milan-Juventus, in programma il mese prossimo e non proprio economica: un biglietto per il settore ospiti, terzo anello di San Siro, costa infatti 75 euro. Una cifra in linea con le cifre che i tifosi bianconeri devono pagare per seguire la propria squadra in trasferta, complice anche l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Una cifra che però, scrive Tuttosport, rischia di portare a un San Siro con meno tifosi del previsto: i club di supporter bianconeri, infatti, starebbero pensando di rinunciare alla trasferta.