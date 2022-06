Il caso indice di liquidità non finisce: la FIGC pronta ad andare al TAR

MilanNews.it

La questione indice di liquidità non finisce qui. Ieri la Lega di Serie A ha ottenuto un'importante vittoria davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne ha parzialmente accolto il ricorso. Impossibile verificare il rispetto della scadenza prima della fine dell'esercizio attuale, cioè prima del 30 giugno per la maggior parte dei club. Non tutti - alcuni chiudono l'esercizio al 31 dicembre - e questo è uno degli elementi della sentenza arrivata ieri che secondo la FIGC crea confusione. Tant'è che in via Allegri sono pronti ad andare avanti: la federcalcio impugnerà al TAR la decisione, portando così la materia fuori dal perimetro della giustizia amministrativa.