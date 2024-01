Il caso Maignan non ha insegnato nulla: il Lipsia licenzia due tesserati per razzismo

Quanto successo sabato scorso ad Udine e nei giorni successivi in merito al caso Maignan non ha praticamente insegnato nulla, considerato quanto incredibilmente emerso nelle ultime ore dalla Germania. Stando infatti a quanto riportato da la Bild, il Lipsia ha licenziato due suoi tesserati per razzismo.

Vittima di discriminazione il giovanissimo El Chadaille Bitshiabu, che a quanto pare sarebbe stato preso di mira da questi due "compagni" che gli avrebbero rivolto i soliti insulti legati al suo colore della pelle. Nel frattempo, stando a quanto riportato sempre dalla BIld, alcuni ragazzi dell'U19 del Lipsia avevano già segnalato ai dirigenti i comportamenti razzisti di questi due giocatori, che si sono difatti giocati la carriera.