Il caso Mbappé fa male al PSG: Luis Enrique non riesce ancora a creare un gruppo coeso

Un caso che "pesa" nello spogliatoio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si parla di uno dei giocatori più forti del mondo e di una sua possibile cessione: Kylian Mbappé, ai ferri corti da oltre un mese con il Paris Saint-Germain, divide i compagni di squadra e anche la dirigenza ora si trova in una situazione molto delicata. Come sottolinea RMC Sport, le dichiarazioni di Marquinhos non sarebbero state particolarmente apprezzate; il difensore brasiliano e capitano aveva parlato della speranza che si trovasse una soluzione affinché Mbappé potesse essere reintegrato e potesse continuare a giocare con i parigini.

Luis Enrique fa fatica a creare un gruppo

Gli altri calciatori sarebbero un po' combattuti, in una sorta di zona franca: vorrebbero mostrare il loro supporto nei confronti del compagno di squadra e amico, ma capiscono anche la posizione della società. Così, però, si fa fatica ad avere un gruppo unito, cosa di cui ha disperatamente bisogno Luis Enrique: creare determinate dinamiche in uno spogliatoio dove ci sono già 7 volti nuovi. Chiaramente, a nessuno giova questa lotta interna e tutti sperano che si risolva il prima possibile.