Il caso Zaniolo preoccupa anche l'Italia: staff azzurro in contatto con l'agente per capire gli sviluppi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche la Nazionale sta seguendo il caso legato a Niccolò Zaniolo - riporta oggi La Gazzetta dello Sport - tanto che lo staff tecnico azzurro si è messo in contatto con l’agente del giocatore della Roma per essere messo al corrente degli sviluppi. D’altronde - ricorda il quotidiano - Roberto Mancini è stato il primo a credere in Zaniolo, e non può non essere tra i primi ad essere dispiaciuto, ancora prima che preoccupato, per la vicenda. Al 23 marzo - primo impegno dell’Italia, contro l’Inghilterra - mancano quasi due mesi: se Zaniolo non giocherà, o giocherà troppo poco, dovrà rassegnarsi a non convocarlo.