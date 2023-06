Il CEO del Villarreal conferma che il club ha bisogno di vendere

MilanNews.it

© foto di José María Díaz Acosta

Roig Negueroles, CEO del Villarreal, ha rilasciato una intervista ad AS sul mercato del Submarino Amarillo e, di conseguenza, sul futuro di Samuel Chukwueze, attaccante accostato anche al Milan.

La squadra è in equilibrio finanziario?

Non siamo in equilibrio, siamo ancora fuori budget, siamo al livello di stipendio più alto che possiamo permetterci. Quindi o giochiamo in Champions, o è complicato.

Pensi che ci possano essere molte vendite?

Non vogliamo nemmeno fare nulla di drastico, non faremo molti cambiamenti. Ma se non abbassiamo ulteriormente la somma salariale, siamo obbligati a realizzare un profitto dalle vendite. Non è la situazione ideale, poiché essere costretti da qualcosa non va mai bene. Per raggiungere il pareggio, dobbiamo vendere. Ma sia chiaro che non abbiamo fretta, né svenderemo nessuno. Abbiamo tanto talento in rosa e tanti giovani, quindi siamo consapevoli che ci possa essere una via d'uscita, ma non solo.