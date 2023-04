Il Chelsea a Nagelsmann? Se ne parlerà a luglio, ora c'è Lampard

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Graham Potter non è più l'allenatore del Chelsea, che ha deciso di affidare la squadra a Franck Lampard fino al termine della stagione. Nome per l'anno prossimo potrebbe essere quello di Julian Nagelsmann: secondo Sky Deutschland, l'ex allenatore del Bayern Monaco non avrebbe alcuna intenzione di assumere in questo momento il comando dei Blues. Se ne parlerà, eventualmente, dal primo luglio.