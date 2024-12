Il Chelsea avvisa i club italiani, per Casadei vuole 36 milioni

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Cesare Casadei, ex grande protagonista nei tornei internazionali giocati con le giovanili dell'Italia, non sta trovando spazio nel Chelsea (in questa stagione, zero presenze in Premier e cinque in Conference League), e per questo il club londinese allenato da Enzo Maresca sarebbe entrato nell'ordine delle idee di cedere il talentuoso centrocampista classe 2003.

Il problema è che, viste anche le richieste pervenute dall'Italia (almeno tre: Monza, Lazio e Bologna), intenderebbe dare via Casadei soltanto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro), ed è chiaro che una richiesta del genere ha 'spaventato' ogni pretendente. Così Casadei potrebbe tornare al Leicester, dove ha già giocato in passato (in prestito). (ANSA).