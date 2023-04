Il Chelsea contatta Luis Enrique. Lo spagnolo già in panchina contro il Real?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Chelsea ha ufficialmente cominciato le consultazioni per decidere chi sarà il prossimo allenatore. Una decisione che la nuova proprietà non vuole assolutamente sbagliare e per questo motivo i nomi sono di primissimo livello: secondo The Times, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Luis Enrique e Julian Nagelsmann e ci sarebbe già stato un colloquio con il tecnico spagnolo, che potrebbe prendere le redini della squadra londinese prima della sfida dei quarti di Champions League contro il Real Madrid, in programma mercoledì. Il tedesco, invece, avrebbe intenzione di aspettare la fine della stagione prima di rimettersi in gioco.