Il Chelsea non ferma il suo shopping: 60 milioni per Nkunku. Quinto acquisto più oneroso di Boehly

Il Chelsea ha annunciato in queste ore il primo acquisto stagionale, Christopher Nkunku. Accodo per sei stagioni per l'attaccante francese, trasferitosi dal Lipsia. Quanto è costato l'affare? Secondo quanto riportato da Sky Sports i blues avrebbero deciso di pagare per intero la somma equivalente alla clausola rescissoria del giocatore, ossia 60 milioni di euro. Che fanno dell'attaccante solamente il quinto più costoso dell'era Boehly. Questa la classifica:

1. Enzo Fernandez (gennaio 2023, dal Benfica per 121 milioni)

2. Wesley Fofana (luglio 2022, dal Leicester per 80 milioni)

3. Mykhaylo Mudryk (gennaio 2023, dallo Shakhtar per 70 milioni)

4. Marc Cucurella (agosto 2022, dal Brighton per 65 milioni)

5. Christopher Nkunku (luglio 2022, dal Lipsia per 60 milioni)