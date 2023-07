MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Nizaar Kinsella, giornalista dell'Evening Standard, il Cheslea ha rifiutato l'ultima offerta dell'Inter per Romelu Lukaku. Il club londinese chiede oltre 50 milioni di euro per il belga, che piace a Juventus e Al-Hilal qualora l'Inter non possa umentare la proposta.