Il CIES stupisce tutti: Bellingham e Foden i più cari al mondo, Mbappé chiude il podio. La top 20

L'osservatorio calcistico del CIES ha stilato la classifica dei calciatori col più alto valore di mercato e ha posizionato il centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham al primo posto con un valore di mercato pari a 208.2 milioni di euro. L'altro calciatore con un valore di mercato superiore ai 200 milioni di euro è sempre inglese e trattasi di Phil Foden del Manchester City. Kylian Mbappè sul gradino più basso del podio, poi Vinicius Junior ed Erling Haaland. Ecco la top 20.

Exclusive @CIES_Football ️ bi-annual list of top estimated transfer values for players now published with @BellinghamJude at the with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland Top https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j