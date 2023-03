Il Cio esclude Russia e Bielorussia dalle competizioni internazionali. Atleti ammessi da "neutrali"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale, ha annunciato al termine della riunione dell'Esecutivo di oggi a Losanna che gli atleti con passaporto russo e bielorusso potranno tornare alle competizioni internazionali, ma a titolo individuale, in forma neutrale e non dovranno essere legati alle forze armate. La decisione, che ha disatteso quanto chiesto dal parlamento ucraino, non varrà comunque per le Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026. "La scelta - ha annunciato Bach - verrà fatta al momento opportuno. Non ho avuto alcun contatto con Putin". A riportarlo è La Repubblica.