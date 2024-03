Il Cittadino - Il Milan conferma che il suo obiettivo è realizzare il proprio stadio a San Donato. Completato l’acquisto dei terreni

Il Milan ha confermato a Il Cittadino che il suo obiettivo è realizzare il proprio stadio a San Donato. Il quotidiano conferma poi che il club di via Aldo Rossi ha completato l’acquisto dei terreni che circondano l’area San Francesco dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto: l’ultima acquisizione riguarda delle aree da 660mila metri quadrati che ha comprato da Eni. Nei prossimi giorni, il Milan depositerà in Comune i certificati di avvenuta stipula degli ultimi terreni che fanno parte del progetto complessivo di acquisizioni.

La società rossonera ha poi confermato anche la notizia, che era già trapelata nei giorni scorsi, in merito ai sopralluoghi che sono attualmente in corso, in coordinamento con la polizia di Stato, per procedere poi con la completa pulizia e la recinzione del degradato comparto che negli ultimi anni era diventato un punto di approdo per tossicodipendenti e spacciatori con una serie di occupazioni abusive che si sono alternate coinvolgendo anche la diroccata cascina.