Il Cittadino - Nuovo stadio a San Donato: il Milan sta cercando 40mila metri quadri di terra in più

vedi letture

Continuano le manovre del Milan per quanto riguarda l'area di San Donato individuata per la costruzione del nuovo stadio. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Cittadino" sulla propria edizione online, il club rossonero sembra intenzionato ad aprire in tempi brevi una trattativa con il Consorzio Quartiere Affari, che ha già incontrato, per l'acquisto di un terreno da circa 40mila metri quadrati che fa parte del comparto San Francesco.

Il terreno in questione era già stato al centro di un accordo, decaduto a giugno, con la società Sport Life City: l'acquisizione dell'area da parte del privato prevedeva l'impegno dello stesso nel garantirgli una destinazione a verde, come elemento che sarebbe andato quindi a corredo della cittadella dello sport.

Nel frattempo il Milan ha acquistato il 90% delle quote della società Sport Life City: attualmente il club quindi sta cercando di acquistare l'intero lotto di terreni che circondano l'area del San Francesco. Nella negoziazione con il Consorzio Quartieri Affari potrebbe essere chiesto al club rossonero il mantenimento a verde di quella porzione di territorio.

Ci si aspetta quindi che il mese di settembre possa essere determinante per questo passaggio, così come tanti altri, legati al futuro stadio: sarebbe decisiva soprattutto la presentazione del progetto in Comune. Un passo formale che ufficializzerebbe la scelta del Milan di puntare su San Donato. A quel punto la decisione spetterà all’amministrazione di Francesco Squeri.