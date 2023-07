Il Cittadino - Stadio, arriva la richiesta ufficiale del Milan al comune di San Donato

Nuove indiscrezioni e novità sul fronte nuovo stadio in casa rossonera. L'edizione online de Il Cittadino ha riportato questa mattina che la società SportLifeCity, che appartiene per il 90% ai rossoneri, ha inviato una richiesta ufficiale al comune di San Donato per aprire un percorso che possa verificare una variante urbanistica al Programma integrato di intervento già deliberato in passato.