Il Colonia piange Schnellinger: fu la sua prima squadra professionistica

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, difensore che ha fatto la storia del Milan per nove lunghe stagioni. L'ex terzino tedesco, che ha vinto tutto in rossonero dal '64 al '74, è morto al San Raffaele di Milano nella serata di ieri a 85 anni. A ricordare Karl-Heinz anche la sua prima squadra professionistica, il Colonia. Nel club tedesco ha giocato quattro stagioni e ha vinto un campionato, prima di essere ceduto alla Roma in Italia.

Questo il post Instagram con cui il Colonia ha salutato Schnellinger: "Il Colonia piange la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, morto all'età di 85 anni. Dal 1960 al 1963, Schnellinger ha vinto quattro titoli consecutivi della Oberliga West con l'FC e il campionato tedesco nel 1962. Nello stesso anno è stato eletto calciatore tedesco dell'anno dai giornalisti sportivi. Trasferitosi in Italia, Schnellinger ha vinto tutti i trofei con il Milan, oltre alla Coppa delle Coppe, compresa la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo, primo giocatore tedesco in assoluto a riuscirci".