Il commento de L'Equipe a Milan-Rennes: "Resta il ritorno per provare almeno a destabilizzare l'implacabile Milan"

"Sopraffatto in avvio di ripresa, mai davvero pericoloso, il Rennes subisce una pesante battuta d'arresto in casa del Milan che senza dubbio chiude la porta agli ottavi per i francesi": titola così L'Equipe, il giornale sportivo più famoso di Francia, parlando del match di ieri sera tra i rossoneri di Pioli e quelli di Stephan.

"Agli occhi del suo proprietario François-Henri Pinault, il Rennes - scrive il giornalista francese inviato a San Siro Johan Rigaud - non ha avuto la forza di sfidare lo status di favorito del Milan, spento in tutti i suoi reparti, con un attacco silenziato, un centrocampo senza slancio e una difesa che lasciava spazi un po' troppo facilmente. Stéphan voleva che la sua squadra iniziasse alla grande, continuasse alla grande e finisse alla grande, ma i suoi giocatori non lo sono stati abbastanza. Resta il ritorno, comunque, con sicuramente la voglia di dimostrare già di più e provare almeno a destabilizzare l'implacabile Milan".