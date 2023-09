Il commento di Evani sul Milan: "Principale antagonista dell'Inter. Ha rinforzato tutti i reparti"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero che con il Milan ha vinto tutto, si è espresso sulla Gazzetta dello Sport in merito al campionato di Serie A. Queste le sue parole sulla squadra di Stefano Pioli: "Vedo il Milan come prima antagonista (dell'Inter per lo scudetto, ndr). Ha sacrificato un uomo molto importante come Tonali per poi rimpiazzarlo molto bene con tanti altri giocatori di qualità. Sono stati rinforzati tutti i reparti con giocatori giovani ma già con esperienza internazionale e tanta personalità".