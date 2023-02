MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Ganz si è espresso così alla vigilia della partita con il Como: "Una partita importante che arriva dopo la sosta, in cui molte giocatrici sono state in nazionale. Non sarà facile perché abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, ma siamo comunque pronti a dar battaglia".