Il commento di Ordine: "I numeri sono tutti contro Pioli e il suo ultimo Milan"

Il Milan arriva all'appuntamento con il Sassuolo di questo pomeriggio con più incertezze che fiducia. Mai come in questo periodo la panchina di Pioli è stata così a rischio e la discontinuità di risultati e di rendimento della squadra sono solamente la punta dell'iceberg, se si guarda agli infortuni e alla poca capacità di reagire alle situazioni complicate.

Franco Ordine, questa mattina su Il Giornale, ha commentato così, portando alla luce alcuni numeri: "I numeri sono tutti contro Stefano Pioli e il suo ultimo Milan, in ritardo sulla tabella di marcia e dalla doppia vita. Contro il Sassuolo non ha mai vinto a San Siro; i suoi attaccanti di riferimento - Leao e Giroud - sono in clamoroso ritardo nelle sfide domestiche, il portoghese non segna da settembre e il francese da agosto contro il Torino; la sua difesa ha accumulato, nel 2023, un deficit che rappresenta un record negativo storico (63 gol)".