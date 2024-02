Il commento di Passerini: "Milan, uno schianto che fa male. Molte cose non hanno funzionato"

Il Milan va in testacoda sul campo di Monza e si fa male con le sue stesse mani. Una formazione stravolta rispetto alle ultime giornate che non ha retto neanche un tempo, a dimostrazione che anche Pioli si è reso conto dell'errore di fare così tanto turnover. A commentare la prestazione infelice del Milan all'U-Power Stadium ci ha pensato anche il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini, con il suo pezzo di questa mattina.

Il commento di Passerini: "Il Milan esce di pista a Monza e torna a perdere una partita in campionato dopo oltre due mesi. Uno schianto che fa male, perché sono molte le cose che non hanno funzionato, a partire dal turnover estremo di Pioli che non ha pagato, nonostante il tentativo di correzione all’intervallo".