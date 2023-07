Il commento di Pioli su Pulisic: "La condizione sta migliorando: ha qualità"

Al termine della gara persa ai rigori contro la Juventus a Los Angeles, giocatasi nella notte italiana, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di Christian Pulisic che, per la prima volta da quando veste rossonero, è sceso in campo come esterno destro del tridente d'attacco. Questo il commento dell'allenatore del Milan sull'americano: "La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo. Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti, è intelligente e ha qualità".