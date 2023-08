Il commento di Sacchi: "Vorrei vedere un Milan più ordinato anche se ha cambiato tanto"

Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore del Milan, ha parlato dell'esordio stagionale dei rossoneri ai microfoni della Gazzetta dello Sport e si è espresso così sulla prestazione della squadra di Pioli: "Vorrei vedere una squadra più ordinata, anche se va detto che il Milan ha cambiato molti elementi rispetto alla passata stagione e per raggiungere certi automatismi servono tempo, pazienza e tanti allenamenti. Ciò che mi preme è soprattutto una cosa: ci devono essere sempre undici giocatori in posizione attiva con e senza la palla.

Soltanto in questo modo si raggiunge il massimo del gioco, e in fase di possesso bisogna che ci sia sempre movimento: uno va in profondità e uno viene incontro, uno si offre per il passaggio laterale e un altro copre le spalle"