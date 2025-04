Il Como torna alla vittoria: Monza battuto in rimonta a domicilio 3-1

Il Como di Cesc Fabregas torna alla vittoria. La squadra lariana non vinceva in Serie A dalla vittoria contro il Napoli dello scorso 23 febbraio: dopo quei tre punti erano arrivate le sconfitte con Roma e Milan, oltre che i pareggi con Venezia ed Empoli. Questo pomeriggio, nel primo anticipo del sabato di campionato, il Como ha vinto in rimonta 3-1 in casa del Monza che è ormai sempre più condannato alla Serie B. Vantaggio dei biancorossi con Dany Mota dopo cinque minuti. Prima dell'intervallo la squadra di Fabregas ha già rimontato tutto: prima Ikoné e poi Diao. La ciliegina sulla torta viene messa nella ripresa da Vojvoda.

