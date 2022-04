Il compleanno di Clarence Seedorf: gli auguri del Milan

MilanNews.it

Compie oggi 46 anni un grande ex del Milan: Clarence Seedorf. L’olandese, che nel corso della sua carriera da giocatore ha trascorso 10 stagioni con la maglia rossonera, viene festeggiato e ricordato dal club con un post sui profili ufficiali della società. Da giocatore, Seedorf ha collezionato con il Milan ben 432 presenze mettendo a segno 62 gol. Era un punto fermo, un perno, del Milan di Carlo Ancelotti prima e di Massimiliano Allegri poi. Conclusa la carriera da giocatore, Seedorf si è dato a quella da allenatore. Anche nelle nuove vesti ha avuto a che fare con il Diavolo visto che ha allenato la prima squadra per 6 mesi (da gennaio 2014 a giugno 2014) in seguito all’esonero del suo ex tecnico Allegri.