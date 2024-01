Il Comune di Milano non demorde: sarà presentato un piano per ristrutturare San Siro

Oggi 31 gennaio, presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano e della giunta del Sindaco meneghino Beppe Sala, verrà presentato in commissione un piano per riqualificare San Siro senza che Milan e Inter giochino da altre parti durante i lavori.

Secondo Sala si tratta di un piano per tutelare San Siro e la sua storicità. "Non pretendiamo che questo sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare questa ipotesi - ha detto il primo cittadino parlando con i giornalisti nella mattinata di venerdì 19 gennaio -. Se c'è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse".

Quello che sarà valutato, più nel dettaglio, "é un esempio di un progetto, é chiaro che non è quello che il Comune ha scelto ma lo considero interessante - ha precisato Sala -. Le squadre si sono sempre opposte all'idea di ristrutturare San Siro perché sostenevano, e non so se lo sostengono ancora, che c'era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. É chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perché avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici".