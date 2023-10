Il Comune fa ricorso sul vincolo su San Siro. La proposta di Sala nell'attesa

Il Comune di Milano, come ha annunciato lo stesso sindaco, ha intenzione di sporgere ricorso al Ministero della Cultura in merito al vincolo su San Siro, ritenuto dallo stesso primo cittadino "vergognoso" qualche giorno fa. Nell'attesa di una risposta Beppe Sala ha suggerito come poter andare avanti con il progetto, come riportato dall'edizione milanese di Repubblica: "Si potrebbe immaginare di fare due progetti, uno con vincolo esistente e uno no. L'importante è sfondare il muro della indisponibilità delle squadre, che immagino non sia ideologico ma sia anche pragmatico".