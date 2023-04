Il comunicato della Lega di Serie A: "Fuori i razzisti dagli stadi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione". È il commento della Lega Serie A, in una nota, dopo quanto avvenuto ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia. "Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport.